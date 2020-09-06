اتحاد الكرة يرفض طلب التعاون

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي التعاون لاستعارة أحد مدربي فريق دوري الدرجة الأولى لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته الأخيرة ضد الفيحاء.

اتحاد الكرة يرفض:

وقال الصحافي الرياضي أحمد العجلان: “أبلغ اتحاد القدم نادي التعاون بعدم الموافقة على استعارة مدرب الجبلين السيد فيليب غوفيا لقيادة الفريق الأول في المباراة القادمة أمام الفيحاء”.

وتابع العجلان حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وذكرت المصادر أن التعاون يجري اتصالات حاليًّا لحل هذه المعضلة التي تواجهه”.

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

وكانت إدارة سكري القصيم قد قررت إلغاء عقد المدير الفني البرتغالي فيتور كامبيلوس، وتكليف المدرب الوطني عبدالله عسيري بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارته في الجولة الماضية للمباراة السادسة على التوالي.

ويحل سكري القصيم ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجمد رصيد سكري القصيم عند 32 نقطة في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لتحقيق الفوز والبقاء وسط الكبار الموسم المقبل.







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