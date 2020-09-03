استثمار تركي آل الشيخ في ألميريا .. نجاحات رياضية وعوائد مالية

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي ألميريا الإسباني، يُحقق النجاحات الرياضية والعوائد المالية المميزة في عهد المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي.

نجاحات ألميريا في عهد تركي آل الشيخ متواصلة:

واستعرض برنامج “الدوري مع وليد” الإنجازات المالية والرياضية التي حققها ألميريا في عهد آل الشيخ، وكان آخرها الاتفاق مع بنفيكا البرتغالي على بيع اللاعب الأوروغوياني داروين نويز من ألميريا للنادي البرتغالي مقابل 25 مليون يورو، وهي صفقة قياسية بكل المقاييس في تاريخ النادي وفي تاريخ الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

كذلك اتفق ألميريا مع نادي بنفيكا على الحصول على 20% من قيمة بيع داروين نونيز لأي فريق من قبل بنفيكا في المستقبل، في إشارة واضحة لتطوير ألميريا رياضيًّا وماليًّا في عهد آل الشيخ.

وكان داروين انضم لنادي ألميريا في صيف 2019 قادمًا من فريق بينارول الأوروغوياني وبعد عام ينتقل لنادٍ كبير أوروبيًّا وهو بنفيكا، مقابل مبلغ مالي كبير يدل على نجاح الاستثمار والعمل داخل أركان نادي ألميريا.

مرحلة جديدة في الاستثمار بعد تجربة بيراميدز:

يذكر أن تركي آل الشيخ، كان قام بشراء نادي ألميريا بعد بيعه أسهمه في نادي بيراميدز المصري خلال الفترة الماضية.







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