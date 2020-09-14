الأهلي والشرطة العراقي يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأهلي والشرطة العراقي المقامة على استاد خليفة الدولي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي والشرطة العراقي

ويلعب الراقي والشرطة العراقي الآن في الدوحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وذلك بعد استئناف منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وبدأت مباراة الأهلي والشرطة العراقي بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك.

واضطر المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 21 بخروج نجم الراقي، حسن القيد للإصابة ودخول هيثم عسيري بدلًا منه.

وضغط الفريق العراقي بقوة وسط تألق لافت من حارس مرمى الراقي محمد العويس، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الشرطة علاء مهاوي عند الدقيقة 45.

دوري أبطال آسيا

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط، فيما يقع الشرطة العراقي في المركز الثاني برصيد نقطتين.







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