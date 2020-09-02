الأهلي يبحث عن حل لأزمة دي سوزا

المواطن - مروة نبيل

تبحث إدارة النادي الأهلي عن حل لأزمة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي جوزيف دي سوزا الذي طلب مؤخرًا فسخ عقده، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته المالية.

الأهلي يسعى لحل الأزمة

وأكد مصدر لـ”الاقتصادية”، أن مسؤولي النادي الأهلي بصدد حل أزمة دي سوزا من خلال الاجتماع به، وأضاف: “التأخير لم يكن خاصًا باللاعب البرازيلي بل لبعض اللاعبين”.

وأضاف: “لذا سيكون هناك حل من قبل مسؤولي الأهلي وطارق كيال المشرف العام على كرة القدم للوصول إلى اتفاق وتسوية الأمور خاصة أن الفريق بحاجة إلى جميع لاعبيه في الفترة الحالية”.

وتابع: “ما فعله دي سوزا بمطالبته فسخ العقد لم يكن جديدًا، بل سبق أن قام بهذا الأمر مرات عدة من أجل ضمان تسلم مستحقاته المالية كون النظام يسمح لأي لاعب بفسخ عقده الاحترافي في حال لم يتسلم مرتباته الشهرية لمدة ثلاثة أشهر”.

دي سوزا يُفجر أزمة

وكان النادي الأهلي قد تلقى نبأ صادمًا، بعدما قام لاعبه البرازيلي بفسخ تعاقده رسميًّا، وفقًا للإعلامي التركي الشهير فولكان ديمير، الذي أكد أن دي سوزا بات لاعبًا حرًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت تقارير صحافية مؤخرًا إلى أن اللاعب البرازيلي يحظى باهتمام من جانب العديد من الأندية التركية التي تسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.







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