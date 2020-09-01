الأهلي يسعى لحل أزمة دي سوزا وديًّا

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة النادي الأهلي لحل أزمة البرازيلي جوزيف دي سوزا بشكل ودي، واستكمال مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم.

دي سوزا يُفجر أزمة:

وكان النادي الأهلي قد تلقى نبأ صادمًا، بعدما قام لاعبه البرازيلي بفسخ تعاقده رسميًّا، وفقًا للإعلامي التركي الشهير فولكان ديمير، الذي أكد أن دي سوزا بات لاعبًا حرًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن اللاعب البرازيلي يحظى باهتمام من جانب العديد من الأندية التركية التي تسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يسعى لحل الأزمة:

وعلق الإعلامي مشعل العتيبي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على هذه الأزمة قائلًا: “توضيح للأحداث: سوزا قام بفسخ عقده مع النادي، وإذا استمر على قراره سوف يتحمل الأهلي عقده حتى نهايته عام 2021”.

وتابع العتيبي تغريدته قائلًا: “توجد محاولات قوية مع اللاعب لإقناعه بالاستمرار.. نفس الحادثة حصلت مع لاعب الاتحاد رومارينهو وتم حلها”.

دي سوزا مع الأهلي:

وغاب اللاعب البرازيلي عن المشاركة مع الأهلي مؤخرًا، بسبب خضوعه لعملية الزائدة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي تعرض له خلال تواجده في بلاده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان البرازيلي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صيف عام 2019 قادمًا من فنربخشة التركي، وخاض معه 41 مباراة، ونجح في تسجيل هدف وصنع 6 آخرين.







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