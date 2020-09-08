الأهلي يُقرر بيع بلايلي

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة النادي الأهلي بيع الجزائري الدولي يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لعدم التزامه بتعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

بلايلي لن يستمر

وكانت إدارة الأهلي قد وفرت طائرة خاصة لعودة يوسف بلايلي إلى السعودية، وحصلت على كافة الموافقات النظامية من كافة الجهات، ولكن تعذر حضوره، الأمر الذي أثار غضب المسؤولين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت مصادر في إدارة النادي الأهلي أن الراقي لن يتردد في بيع المدة المتبقية من عقد يوسف بلايلي الممتد حتى عام 2022، مضيفًا: “وذلك بعد أن وصلت معه إلى طريق مسدود في ظل رفضه الحضور ومواصلة مشواره مع فريقها”.

وأضافت المصادر لـ”الاقتصادية”: “قرار بيع عقد يوسف جاء بعد عدم التزامه بعقده الاحترافي وتغيبه حتى الآن، ولكن حتى الآن لم يصل لإدارة الأهلي أي عرض للاعب، وحال وصول أي عرض رسمي وذي مردود مادي جيد سيتم بيعه”.

اللاعب الجزائري مع الأهلي

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع يوسف صاحب الـ28 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى عام 2022.

ويُعد اللاعب الجزائري من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وظهر بشكل مميز معه، وتأثر الراقي سلبيًا بغيابه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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