الاتحاد يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، مساء أمس الاثنين.

الاتحاد يبدأ استعداداته:

وتركزت تدريبات الاتحاد الجماعية التي قادها كاريلي على الجوانب اللياقية وتقوية العضلات، كما شهدت انضمام المعد البدني البرازيلي سيزار ميندز إلى الطاقم الفني، والذي سيشرف على تجهيز اللاعبين بدنيًّا خلال المرحلة المقبلة.

وسيبدأ الجهاز الفني بتطبيق برنامج اليوم التدريبي الكامل للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من يوم الثلاثاء، حيث سيؤدي العميد مرانه صباحًا ثم يتناول اللاعبون الغداء في مقر النادي، قبل التدريب المسائي وتناول العشاء.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد أجرى الفحوصات الطبية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، مساء الأحد، قبل الانخراط في التدريبات الجماعية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد يفلت من الهبوط:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالعميد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.

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