الاتحاد يُعاني ضد الفرق الصاعدة آخر 5 مباريات

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الاتحاد أمام الفرق الصاعدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة اليوم.

الاتحاد يبحث عن فوز غائب

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات خاضها ضد الفرق الصاعدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث خسر 4 مرات وتعادل مرة.

ولم يفشل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في الفوز خلال 6 مباريات متتالية طوال تاريخه بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد العدالة اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأكد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل، حيث يتذيل جدول ترتيب البطولة برصيد 21 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 9 مرات، وخسر 16 مواجهة.

على الجانب الآخر، يرفع العميد شعار لا بديل عن الفوز أملًا في الاستمرار بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 32 نقطة بالتساوي مع التعاون والفيحاء وضمك.







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