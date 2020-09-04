الاتحاد يُهدر الفرص ويُنهي الشوط الأول متعادلًا ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل نادي النصر، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم عبدالرزاق حمدالله بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بضربة رأسية متقنة.

بوني يُسجل التعادل سريعًا لـ الاتحاد:

ولم ينتظر العميد كثيرًا، حتى تمكن النجم الإيفواري ويلفريد بوني من إحراز هدف التعادل للعميد بالدقيقة العاشرة من ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب فهد المولد.

وبعد هدف العميد ضغط الفريق بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني في شباك الحارس برادلي جونز حارس النصر، لكن تألق وحرم العميد من إحراز الهدف الثاني.

كذلك تألق الحارس مارسيلو غروهي وأنقذ نادي الاتحاد من فرصة خطيرة كاد يُسجل منها حمدالله الهدف الثاني لنادي النصر.

العميد في المركز الـ11:

وقبل انطلاق اللقاء، يحتل العميد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد نادي النصر في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

ويحتاج الاتحاد للفوز في مباراة اليوم ضد النصر، وذلك من أجل ضمان البقاء في دوري المحترفين، والابتعاد عن خطر الهبوط.

ويسعى النصر للفوز لإنهاء الموسم بعدد جيد من النقاط في بطولة دوري المحترفين، بعد أن خسر اللقب لمصلحة الهلال.







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