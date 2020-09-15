الانضباط تُغرم الاتحاد 25 ألفًا وعوض خميس 10 آلاف

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، مساء اليوم الثلاثاء، عقوبات ضد الاتحاد والطائي ونجم فريق النصر عوض خميس، بعد امتناعهم عن تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات.

تغريم الاتحاد

وأشارت لجنة الانضباط في بيانها، إلى أن نادي الاتحاد امتنع عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات بتاريخ 27/ 7/ 2017 لصالح وسيط اللاعبين فهد بن عبدالله باقديم، ما يُخالف المادة 85 من اللائحة، ليتم تغريمه 10 آلا ريال.

كما امتنع نادي الاتحاد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات بتاريخ 30/ 11/ 2017 لصالح وسيط للاعبين جون فيولا، بما يُخالف المادة 85، ليتم توقيع غرامة مالية عليه تُقدر بـ15 ألف ريال.

الانضباط تُعاقب خميس والطائي

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على نجم نادي النصر عوض خميس تُقدر بـ10 آلاف ريال، لعدم تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات لصالح وسيط اللاعبين غُرم بن سعيد العمري، الأمر الذي يُخالف المادة 85 من اللائحة.

ولفتت إلى أنه تم تغريم نادي الطائي مبلغ 10 آلاف ريال، لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات لصالح نادي اللواء، وهو الأمر الذي يُعد مخالفًا للمادة 85 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق أن جميع عقوباتها غير قابلة للاستئناف، كما وجهت تحذيرًا بأنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار خلال 30 يومًا فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 85.







شارك الخبر