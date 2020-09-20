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الباطن بطلًا لدوري الدرجة الأولى
بعد تعادله مع البكيرية

الباطن بطلًا لدوري الدرجة الأولى

2020/09/20
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الباطن بطلًا لدوري الدرجة الأولى لاعبو الباطن
المواطن - مروة نبيل
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1 الباطن ضد البكيرية:
1.1 التأهل إلى دوري المحترفين:

توج الباطن بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد تعادله إيجابيًّا في مباراة البكيرية، التي انتهت قبل قليل.

 

الباطن ضد البكيرية:

ولعب الباطن ضد البكيرية اليوم ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبدأت المباراة بشكل سريع، حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي البكيرية من التقدم عند الدقيقة 27 عن طريق لاعبه فهد الحربي، قبل أن ينجح عبدالله الدوسري في تسجيل التعادل عند الدقيقة 68.

 

الباطن
اتحاد الكرة يهنئ الفريق السماوي

التأهل إلى دوري المحترفين:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية الذي اكتسح الجيل بخماسية، فيما أنهى العين منافسات الموسم بـ72 نقطة في المركز الثالث.


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