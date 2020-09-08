البلطان: لا نُعاني عُقدًا وسنقف ممرًّا شرفيًّا لـ الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، أن فريقه لا يُعاني من أي عُقد، مشددًا في الوقت ذاته على أن اللاعبين سيقفون في ممر شرفي خلال مباراة الهلال المقبلة.

البلطان يُنهي الجدل:

وكان الهلال قد نجح في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم لصالحه، بعد الفوز على الحزم في الجولة الـ28، وأعلن البلطان عن وقوف فريقه لممر شرفي خلال مباراة الفريقين بالجولة الأخيرة.

وعلق خالد البلطان قائلًا: “زاد الجدل كثيرًا في موضوع الممر الشرفي الذي سنُقيمه يوم الأربعاء أمام شقيقنا نادي الهلال.. بالنسبة لنا في نادي الشباب نحن نراه هذا شيء يكرس الروح الرياضية.. يكرس الاحترام بين الأندية، ويكرس احترام البطل مهما كان بغض النظر عن اسم الفريق البطل وبغض النظر عن أي شيء”.

وتابع خلال مقطع فيديو نشره حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نحن نريد أن نضرب مثل ونريد أن يتكرس في السعودية ورياضتنا بغض النظر عن البطل، وكل نادي يعمل الممر الشرفي، وكما عملنا لنادي الهلال نتمنى أن يُعمل لنادي الشباب مستقبلًا”.

الشباب لا يُعاني من عُقد:

وأضاف: “بالنسبة لنا ما عندنا أي حساسية ولا أي مشكلة ولا عندنا أي ضغينة مع حد، لا تختطف رياضتنا التعصب، التعصب والمتعصبين لا يختطفون رياضتنا ولن نسمح لهم يختطفون رياضتنا”.

وواصل البلطان حديثه قائلًا: “نحن ضد نقص ثقة في أنفسنا أو عندنا عقدة نقص أو عقدة مظلومية، ليس عندنا أي عقد، لا يوجد عندنا مشكلة مع أي أحد العام الماضي باركنا لنادي النصر والعام الحالي باركنا لنادي الهلال”.

وأردف: “إن شاء الله تكون مباراتنا مع الهلال بعد فوزه بعدة أسابيع ما في مانع نجلس 20 أو 30 ثانية يمر اللاعبين ونعطيهم تحية تقدير للبطل، هي تحية بطل لبطل بدون أي بث للتعصب الذي أصبح يتفشى في الوسط الرياضي السعودي”.

تخفيف حدة التعصب:

واستكمل البلطان تصريحاته قائلًا: “نحن كعقلاء ورؤساء أندية يجب أن نخفف حدة التعصب بكل أمانة أعرف أن ردود الفعل عند ناس كثير لم يعجبهم وأي فكرة جديدة ستقابل بمثل هذا الكلام، ولكن مع الزمن سوف تُكرس ونشعر بالفخر لأننا أول من بدأها أو حارب من أجلها”.

وتابع: “للأسف حتى إعلاميين أو قنوات أو منابر إعلامية لها توجهات تُحارب هذا الشيء أو لا ترغب فيه، نقول لهم كفاية تعصب وشد سوف نعملها لا يوجد مشكلة تم أخذ إذن من الوزارة واتحاد الكرة والرابطة ويستحق نادي الهلال حقق له الثنائية وهي الفوز ببطولة آسيا والدوري يستحق أن نقف له احترامًا هذا جهده وتعبه”.

وتمنى أن يأتي يوم ويقف الهلال وغيره لنادي الشباب، مضيفًا: “الموضوع منتهي، وكلنا يجب أن نعملها، عندما يخرج اللاعب المصاب أو زملاء اللاعب يخرجون الكرة لعلاج اللاعب المصاب بعض الجمهور يصفر والآخر يراها من حسنات الرياضة”.

وشدد على أن هذه الوقفة شرفية، وتابع: “ممر الشرفي لا يزيد الهلال وينقصه ولا يزيد الشباب ولا ينقصه، ونجن واثقين من أنفسنا ولا نعاني من عقدة الكراهية ولا عقدة النقص واثقين من أنفسنا فريق بطل ونقدر الأبطال”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “وأطلب من الجميع أن يكون هذا الدائم سوف نرفع قيمة الدوري السعودي وينظر لنا العالم بإعجاب بشكل جيد، وأتمنى أن تكون بين الفرق التي بينها حساسية عالية حتى تكون حدث نذكره للأجيال.. شكرًا للجميع وأتمنى من العقلاء أن يبثوا هذه الرسالة العاقلة وأتمنى من المتعصبين أن يخفوا”.







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