الشباب يغلق 3 قضايا

المواطن - مروة نبيل

أغلقت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، 3 قضايا تتعلق بـ”بدل تدريبات وتطوير”، لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الشباب يُنهي 3 قضايا:

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أنه نجح في إنهاء قضايا تخص الثلاثي حسن القيد، مؤيد معافا وعبدالله حقوي.

وأضاف النادي في بيانه أنه تم تسليم نادي بيش جميع المستحقات المالية المرتبطة بانتقال الثلاثي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في وقت سابق.

دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الليوث لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الليوث المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، ويطمح في تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة وإنهاء الموسم في مركز أفضل.







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