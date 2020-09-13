التعاون يستعد لمواجهة بيرسبوليس في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

واصل التعاون استعداداته الميدانية لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

التعاون يستعد:

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة المدير الفني عبدالله عسيري مشاركة الوافدين الجدد، المدافع البرازيلي أياجو والمهاجم الأسترالي ديوك في المناورة، بعد تسجيلهم في القائمة الآسيوية.

واجتمع عسيري بلاعبي سكري القصيم، قبل أن تنطلق الحصة التدريبية بتمارين لياقية، ثم طبق العديد من الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بمناورة.

دوري أبطال آسيا:

ومن المقرر أن يستأنف سكري القصيم مبارياته في البطولة الآسيوية بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسيبوليس الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ويسير سكري القصيم بشكل مميز في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الدحيل القطري، فيما يملك بيرسيبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي نقطة واحدة.







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