التعاون يُحفز اللاعبين بـ60 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

يعمل أعضاء شرف نادي التعاون على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمكافآت مالية استثنائية، أملًا في تحقيق الفوز على الفيحاء.

التعاون يُحفز اللاعبين

ويأمل شرفيو نادي التعاون فوز الفريق الأول لكرة القدم على نظيره الفيحاء، غدًا الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لضمان البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل.

وسيُقدم الشرفيون بقيادة عبد العزيز الحميد وسليمان العمري مكافآت تاريخية تتخطى الـ 60 ألف ريال لكل لاعب نظير الفوز في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وشهدت الفترة الماضية حضورًا شرفيًا كبيرًا لدعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وتحفيزهم على تقديم الأفضل، لتفادي شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد تراجعه إلى المركز الـ12 برصيد 32 نقطة.

سكري القصيم يُعاني

وكانت إدارة سكري القصيم قد قررت إلغاء عقد المدير الفني البرتغالي فيتور كامبيلوس، وتكليف المدرب الوطني عبدالله عسيري بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارته في الجولة الـ28 للمباراة السادسة على التوالي.

وحاولت الإدارة مؤخرًا استعارة أحد مدربي فريق دوري الدرجة الأولى لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته الأخيرة ضد الفيحاء، ولكن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض طلبه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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