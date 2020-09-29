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التعاون يُشيد بدعم وزير الرياضة واتحاد الكرة للأندية بالآسيوية
بعد توديع الفريق من دور الـ16

التعاون يُشيد بدعم وزير الرياضة واتحاد الكرة للأندية بالآسيوية

2020/09/29
الساعة 8:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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التعاون يُشيد بدعم وزير الرياضة واتحاد الكرة للأندية بالآسيوية فريق التعاون
المواطن - مروة نبيل
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1 التعاون يشكر الوزير واتحاد الكرة:
1.1 دوري أبطال آسيا:

أشاد مجلس إدارة نادي التعاون، برئاسة محمد القاسم، بالدعم الذي تحظى به الأندية السعودية من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والاتحاد السعودي لكرة القدم.

التعاون يشكر الوزير واتحاد الكرة:

وتقدم مجلس إدارة نادي التعاون بالشكر والتقدير لوزير الرياضة على دعمه المادي والمعنوي الذي حظي به سكري القصيم وبقية الفرق التي مثلت الوطن في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وأكد التعاون في البيان الذي نشره حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأن ذلك يدل على ما تجده الأندية السعودية من اهتمام ودعم كبير من قبل وزارة الرياضة.

نادي التعاون
لاعبو سكري القصيم

وتابع البيان: “كما تقدم مجلس الإدارة للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم الذي تواجد في قطر، وحرص على توفير كافة متطلبات الأندية هناك”.

وجاء في ختام بيان النادي: “نؤكد أن ذلك الدعم كان له الأثر الإيجابي في مشاركة الفريق آسيويًّا وما قدمه خلال البطولة القارية”.

دوري أبطال آسيا:

وظهر سكري القصيم بشكل جيد خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ونجح في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه خسر بهدف نظيف أمام النصر ليودع المسابقة القارية.


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