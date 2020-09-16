الدول الأكثر فوزًا بـ دوري أبطال آسيا منذ 2003

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر الدول فوزًا بلقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2003 وحتى الآن.

دوري أبطال آسيا

واُستأنفت منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 قبل عدة أيام، بعد توقفها لـ6 أشهر تقريبًا، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتألقت الأندية السعودية “الأهلي، الهلال، النصر والتعاون”، خلال منافسات البطولة الآسيوية 2020، حيث تتصدر الفرق المجموعات بعد نهاية الجولة الثالثة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أكثر الدول فوزًا باللقب

وتُعد كوريا الجنوبية أكثر الدول فوزًا بلقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2003 برصيد 5 ألقاب، حيث حصد تشونبك البطولة عامي 2006 و2016، وتوج بوهانغ باللقب 2009، وسيونغنام 2010 وأولين في 2012.

واحتلت اليابان المركز الثاني بـ4 ألقاب، حيث توج أوراوا بالبطولة مرتين في 2007 و2017، وحصد غامبا أوساكا وكاشيما اللقب في 2008 و2018، وحلت السعودية ثالثًا بـ3 بطولات، بعدما نال الاتحاد اللقب مرتين متتاليتين في 2004 و2005، وفاز الهلال بنسخة 2019.

وتملك الصين لقبين حققهما غونزالو في 2013 و2015، وحصد لقب البطولة الآسيوية مرة واحدة كلًا من؛ العين الإماراتي 2003، السد القطري في 2011 وسيدني الأسترالي عام 2014.

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