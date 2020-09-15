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صدارة بجدارة شعار الأندية السعودية في آسيا 2020
بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة

صدارة بجدارة شعار الأندية السعودية في آسيا 2020

2020/09/15
الساعة 11:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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صدارة بجدارة شعار الأندية السعودية في آسيا 2020 الأندية السعودية في آسيا
المواطن - مروة نبيل
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1 الأندية السعودية:
1.1 الأهلي أول المتأهلين:
1.2 الهلال يتجاوز الظروف:
1.3 النصر يواصل التألق:
1.4 التعاون يتصدر رغم الهزيمة:

واصلت الأندية السعودية “الأهلي، الهلال، النصر والتعاون”، التألق خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، عقب استئناف المسابقة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

الأندية السعودية:

واستأنفت بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بمنافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالأمس، وظهرت الأندية السعودية بشكل مميز خلال المباريات التي أُقيمت على يومين.

ورفعت الأندية السعودية شعار لا بديل عن الصدارة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث تنفرد فرق الأهلي، الهلال، النصر والتعاون بالمركز الأول في مجموعاتها بجدارة.

الأندية السعودية
الأندية السعودية في آسيا

الأهلي أول المتأهلين:

ولعب الأهلي ضد الشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة ونجح الراقي في تحقيق بهدف دون رد سجله ماركو مارين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولى بطاقات التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي، حيث ينفرد بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن استقلال الإيراني والشرطة.

ماركو مارين
احتفال ماركو بالهدف

الهلال يتجاوز الظروف:

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تجاوز عقبة باختاكور الأوزبكي، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على إستاد الجنوب في الدوحة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تجاوز الغيابات التي ضربت صفوفه بسبب إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا المستجد، وتصدر مجموعته بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط.

الهلال
لاعبو الهلال

النصر يواصل التألق:

واحتضن إستاد جاسم بن حمد في الدوحة مباراة النصر ضد سيباهان الإيراني اليوم، والتي شهدت تألقًا لافتًا من المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي أحرز هدفي الفوز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا، فيما ظل فريق سيباهان الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

النصر ضد سيباهان
لاعبو النصر

التعاون يتصدر رغم الهزيمة:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بصعوبة أمام بيرسبوليس الإيراني، رغم ظهوره بمستوى مميز وإهداره العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، فيما رفع بيرسبوليس الإيراني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.



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