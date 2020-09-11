كل ما تود معرفته عن منافسات أبطال آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على استئناف منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، والتي ستُقام مبارياتها في الدوحة الأيام المقبلة.

دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية الخاصة بمنطقة غرب آسيا، وفق إجراءات وبروتوكول طبي صارم، من أجل حماية اللاعبين والمنظمين من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن عودة دوري أبطال آسيا قائلًا: “يطمح الهلال حامل اللقب في مواصلة العروض القوية، ومحاولة الدفاع عن اللقب الذي توج به العام الماضي، وهو يتقابل يوم الاثنين مع باختاكور الأوزبكي على استاد الجنوب ضمن المجموعة الثانية، حيث تنطلق المباراة عند الساعة 9:00 مساءً”.

وتابع: “وفي المجموعة ذاتها، يلتقي نادي شباب الأهلي دبي وصيف بطل عام 2015 على ذات الملعب مع شهر خودرو الإيراني الذي يخوض المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، علماً بأن الأخير قام مؤخراً بتعيين حارس المرمى الدولي السابق مهدي رحمتي على رأس جهازه الفني”.

وأضاف: “أما في المجموعة الأولى، فيلتقي نادي الأهلي السعودي مع الشرطة العراقي على استاد خليفة الدولي، حيث يطمح كلا الفريقين في حصد النقاط الثلاث وتعزيز فرصته في بلوغ الأدوار الإقصائية”.

وواصل: “يوم الثلاثاء، يلتقي نادي الدحيل القطري مع الشارقة الإماراتي على استاد المدينة التعليمية عند الساعة 6:00 مساءً ضمن المجموعة الثالثة، ويلي هذه المباراة على ذات الملعب عند الساعة 9:00 مساءً ضمن ذات المجموعة لقاء بيرسيبوليس الإيراني مع التعاون السعودي”.

واستكمل الاتحاد الآسيوي تقريره عن عودة منافسات دوري أبطال آسيا 2020 قائلًا: “في المجموعة الرابعة يلتقي نادي العين الإماراتي مع السد القطري على استاد جاسم بن حمد، ويلي هذه المباراة لقاء سيباهان الإيراني مع النصر السعودي”.

معايير السلامة بسبب جائحة كورونا

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن الإجراءات الوقائية قائلًا: “وتتضمن معايير السلامة والصحة للمنافسات قيام جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين بعمل فحص فيروس كورونا قبل المغادرة من بلدانهم، ثم بعد الوصول إلى قطر، على أن يتم إجراء فحوصات أخرى كل ثلاثة إلى ستة أيام.

وجاء في ختام تقرير الاتحاد القاري: “كما تم وضع جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين في فقاعة طبية محكمة، حيث يتم تقييد حركة الجميع لتكون فقط ضمن الفنادق والملاعب والمواقع التدريبية”.







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