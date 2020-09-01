الدويش لـ النصر : احذروا السماسرة

المواطن - مروة نبيل

حذر الإعلامي محمد الدويش مسؤولي نادي النصر في ظل اهتمامه بضم العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الدويش يحذر النصر

وقال الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وفرة المال لا تغني عن وفرة الفكر.. احذروا السماسرة فلعابهم يسيل كلّما شموا رائحة كاش في نادٍ.. النصر في (مرحلة النُخبة) فلا تعيدوه للتكديس والتجميع !”.

وجاءت تغريدة الدويش بالتزامن مع ارتباط اسم نادي النصر بنجم أرسنال الإنجليزي، الألماني مسعود أوزيل الذي أكدت تقارير صحافية أن العالمي يسعى لضمه مقابل مبلغ مالي ضخم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الدويش، وقال “ميشو”: “في النهاية نقول الله لا يخسر على العالمي في لعيبة عقودهم تجيب فريق ولا قدموا شيء يذكر فيشكر مع الأسف الشديد”.

وعلق آخر قائلًا: “أتفق وبقوة لو عرفوا يستغلون الكاش المتوفر عندهم بأفضل من صرفه فيه لاعبين أفضل وأرخص بعد المهم لا يستعجلون مو تجيب لاعب لمجرد أنك تجيبه وتسكت الجمهور”.

الهريفي ينتقد صفقة أوزيل

وكان نجم العالمي والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، قد انتقد صفقة مسعود أوزيل، وتمنى عدم وجود مفاوضات بين الطرفين، مؤكدًا أنه لن يُفيد الأصفر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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