الرومي: ماذا لو استمرت هذه الأسماء في الشباب ؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب قائد نادي الشباب السابق، عبدالرحمن الرومي عن حزنه لرحيل العديد من الأسماء البارزة عن صفوف الليوث، ليتألقوا مع الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا.

الشباب يُفرط في نجومه

وقال الرومي: “عندما شاهدت مباريات الأهلي والهلال والنصر .. وكان للعويس وهتان والخيبري والصليهم دور كبير في الحسم .. أتذكر أن هذه الأسماء كانت في صفوف الليوث بالإضافة لعطيف”.

وتابع في تغريدته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ما هو حال الشباب لو كانت هذه الأسماء مازالت بالفريق؟.. طبعًا سنكون طرفًا ثابتًا بالمنافسة.. المفاوض الشبابي يجب أن يعيد حساباته”.

وشهدت مباريات الأندية السعودية في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 تألقًا لافتًا من لاعبي الليوث السابقين، حيث لعبوا دورًا بارزًا في فوزهم، الأمر الذي أثار غضب الرومي.

الأندية السعودية تتألق

وواصلت الأندية السعودية “الأهلي، الهلال، النصر والتعاون”، التألق خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، عقب استئناف المسابقة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

ورفعت الأندية السعودية شعار لا بديل عن الصدارة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث تنفرد فرق الأهلي، الهلال، النصر والتعاون بالمركز الأول في مجموعاتها بجدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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