الزمالك يبدأ التفاوض مع خربين

المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي الهلال موافقتها رسميًا على رحيل السوري عمر خربين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يوافق على رحيل خربين

ومنحت إدارة نادي الهلال نظيرتها في الزمالك المصري الضوء الأخضر للتفاوض مع خربين بعد تلقيها عرضًا رسميًا للحصول على خدمات اللاعب، الذي تبقى في عقده عام واحد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ولفتت المصادر إلى أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، لا يمانع في انتقال عمر خربين في الميركاتو الصيفي، مع العمل على إيجاد محترف أجنبي جديد بدلًا منه لتدعيم مركز آخر في صفوف الفريق.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع خربين صيف عام 2017 بعقد يمتد لـ4 مواسم، وظهر بمستوى مميز في بداية تجربته، وتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وغاب بعد ذلك عن تشكيلته كثيرًا وأصبح يُلازم مقاعد البدلاء خلال أغلب المواجهات.

السوري يتألق مع بيراميدز

ويملك النجم السوري تجربة مميزة في الدوري المصري الممتاز، حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وقدّم أداءً لافتًا.

ورفض الزعيم تجديد إعارة اللاعب السوري مرة أخرى، مفضلًا عودته إلى الفريق، خاصة أنه خطف الأنظار مع بيراميدز ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة أكثر من هدف خلال 12 مباراة.

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