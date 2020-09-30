السومة لا يغيب عن هز شباك النصر عند المشاركة أساسيًا

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير الأهلاوية كثيرًا على السوري عمر السومة خلال مباراة النصر اليوم، خاصة أنه دائمًا ما يُقدم مستوى مميزًا في مواجهات الفريقين.

ويلعب النصر ضد الأهلي على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساءً اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

السومة يتألق

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عمر السومة سجل أول هدف له في دوري أبطال آسيا 2020 ضد شباب الأهلي في دور الـ 16.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن المهاجم السوري نجح في تسجيل 10 أهداف في 10 مباريات ضد النصر ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين عندما كان في التشكيلة الأساسية.

مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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