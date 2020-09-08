الشباب لا يفوز على الهلال في ولاية البلطان الثانية!

المواطن - مروة نبيل

يسعى الشباب لتحقيق فوزه الأول ضد الهلال في الولاية الثانية لرئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، خلال مباراتهما المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأربعاء.

الشباب لا يفوز في ولاية البلطان الثانية

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج الشباب ضد الهلال في ولايتي البلطان، مشيرًا إلى أن آخر فوز حققه الليوث كان في الفترة الرئاسية الأولى.

ولعب الشباب ضد الهلال 3 مرات في فبراير وأبريل وأكتوبر من عام 2014، وفاز الليوث في جميع المواجهات بهدف دون رد، وتقدم خالد البلطان باستقالته من رئاسة مجلس الإدارة في يونيو من العام ذاته.

وبعد عام 2014، لعب الليوث 14 مباراة ضد الهلال، وشهدت مواجهات الفريقين سيطرة من الزعيم، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مباريات.

مباراة تتويج الهلال

ومن المقرر أن يقف لاعبو الليوث في ممر شرفي للاعبي الهلال خلال مباراة الغد في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد نجح في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم لصالحه، بعد الفوز على الحزم في الجولة الـ28، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







شارك الخبر