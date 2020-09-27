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الشباب يوافق على تجديد إعارة تراولي
لمدة موسم رياضي آخر

الشباب يوافق على تجديد إعارة تراولي

2020/09/27
الساعة 6:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشباب يوافق على تجديد إعارة تراولي تراولي
المواطن - مروة نبيل
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1 الشباب يوافق على الإعارة
1.1 الليوث يبحث عن انطلاقة أفضل الموسم المقبل

أعلن نادي الشباب عن موافقته على تجديد إعارة لاعبه الغامبي أبو بكر ستيف تراولي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان الإماراتي.

الشباب يوافق على الإعارة

ووافقت إدارة نادي الشباب رئاسة خالد البلطان على إعارة اللاعب الغامبي تراولي لمدة موسم رياضي آخر، وتمت التوفيق له في مشواره الاحترافي المقبل، وذلك حسبما أعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان النادي قد تعاقد مع تراولي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 قادمًا من صفوف في بي ألانسين الدنماركي، في صفقة وصلت إلى 60 مليون ريال، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ليتم إعارته الصيف الماضي إلى عجمان الإماراتي.

لاعب الشباب تراولي
تراولي

الليوث يبحث عن انطلاقة أفضل الموسم المقبل

ونجحت إدارة البلطان في حسم العديد من الصفقات المميزة، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الرياضي المقبل، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأنهى الليوث منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز السابع برصيد 43 نقطة من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 7 مواجهات، والخسارة في 11 لقاءً.


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