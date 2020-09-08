الفيصلي يضم إسماعيل عمر لـ3 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن التعاقد مع نجم خط الوسط، إسماعيل عمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

إسماعيل عمر في الفيصلي

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع إسماعيل عمر عقود انضمامه إلى عنابي سدير لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف نادي جدة، بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد المدلج.

ومن جانبها، قدمت إدارة نادي الفيصلي شكرها لوكيل إسماعيل عمر، أحمد المزيني على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات، متمنين للاعب مزيداً من التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات جماهير ومحبي عنابي سدير.

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة والرائد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

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