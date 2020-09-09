الكشف عن حكام الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ33 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الأربعاء بمواجهة واحدة.

الجولة الـ36 تنطلق بمباراة واحدة

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ36 في دوري الدرجة الأولى بالمباراة التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة ونظيره نجران عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد.

دوري الدرجة الأولى

ويُدير مباراة النهضة ونجران، محمد النحيت، ويُعاونه محمد المطرودي وبليغ آل رمضان، وسيكون ميثم الدليم حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الأنصار والنجوم، تركي الخضير، ويُساعده عادل شراحيلي وأحمد العتيق، والحكم الرابع خالد السناني.

ومن المُقرر أن يُدير رائد الزهراني مباراة التقدم وحطين، ويُعاونه فهد العمري ومفرح آل حسن، والحكم الرابع عبدالله النحيت، فيما يقود سامي الجريس، لقاء الجبلين والثقبة، ويُساعده عبدالعزيز البريه وعلي كريري، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم شكري الحنفوش مباراة المجزل وجدة، ويُساعده علي العلي وياسر السلطان، ومحمد العمري حكمًا رابعًا، ويُدير أحمد الرميخاني مواجهة العين وأُحد، ويُعاونه إبراهيم الدخيل وعبدالله آل عجيم، والحكم الرابع حسين أبو شاهين.

وعُين ماجد الشمراني حكمًا لمباراة الخليج والبكيرية، ويُساعده محمد وزي وسعد الشبرمي، وعبدالله زربان حكمًا رابعًا، ويُدير محمد السماعيل لقاء القادسية والباطن، ويُعاونه عبدالرحيم الشمري وسعد السبيعي، ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا.

وسيكون سلطان العكيري حكمًا لمباراة الجيل والطائي، ويُساعده محمد العرمطي ومحمد الشهري، ومحمد الهويش حكمًا رابعًا، فيما يقود محمد البريدي لقاء الكوكب والشعلة، ويُساعده عمر الجمل ومحمد الحنفوش، وعبدالله العويدان حكمًا رابعًا.







شارك الخبر