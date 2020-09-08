تأخير مباراة النهضة ونجران في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات، مساء اليوم الثلاثاء، عن تأخير موعد انطلاق مباراة النهضة ونجران، ضمن منافسات الجولة الـ36 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

مباراة النهضة ونجران:

وأشار حساب دوري محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم تأخير انطلاق المباراة حتى الساعة 8 مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بسبب ظروف الطيران.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى، مساء يوم غد الأربعاء، بمباراة النهضة ونجران فقط، على أن تُقام 9 مباريات في اليوم التالي، وسط منافسة قوية على المراكز المتقدمة والهروب من الهبوط.

دوري الدرجة الأولى:

ويحتل الفريق النهضاوي المركز السادس في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أُحد صاحب المركز الخامس في الترتيب.

على الجانب الآخر، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 44 نقطة.







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