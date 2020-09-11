المرشود: لم تكن أولوية الرائد تحقيق إنجاز هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

أكد نائب رئيس نادي الرائد صالح المرشود أن تحقيق إنجاز خلال العام الأول، لم يكن ضمن أولويات إدارة فهد المطوع بعد انتخابها، مشددًا على تدعيم الفريق بصفقات جديدة في الموسم المقبل.

تحقيق إنجاز لم يكن الأولوية

وقال: “بعد انتخابها لمدة أربعة أعوام، وضع رئيس النادي بمشاركة المدرب البلجيكي بينسيك هاسي، خطة لصناعة فريق ذي شخصية مختلفة عن المواسم السابقة، ولم يكن من أولوياتها تحقيق منجز أو مركز متقدم”.

وتابع صالح المرشود خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “سار فريق الرائد بتوازن رغم النقص، رتمه الفني بدأت تتضح ملامحه شيئًا فشيئًا، وظهر بشكل أفضل من المواسم السابقة”.

واختتم نائب رئيس مجلس الإدارة تصريحاته قائلًا: “نعمل الآن على إعداد وتجهيز الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل بإضافة عناصر تدعمه، وبالتحديد في بعض المراكز التي عاناها”.

الرائد في دوري محمد بن سلمان

وظهر الفريق الريداوي بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وكان يُنافس على خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021، إلا أن خسارته في الجولة الأخيرة ضد الأهلي أبعدته عن البطولة القارية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز السادس برصيد 46 نقطة من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 7 لقاءات، والخسارة في 10 مواجهات.







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