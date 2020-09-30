المسحل: لم نمنع مايكون من المشاركة في الديربي!

المواطن - مروة نبيل

علق ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على غياب المدافع البرازيلي مايكون عن مباراة فريقه النصر ضد الهلال في ديربي الرياض بالجولة الـ23.

المسحل يُعلق على غياب مايكون:

وكان مايكون قد غادر إلى تركيا، قبل أن يعود منذ عدة أيام، بعدما نجح نادي النصر في الحصول على خدماته بشكل نهائي من صفوف غلطة سراي، ليغيب عن الديربي بسبب الحجر الاحترازي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد ياسر المسحل خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يصدر أي قرار بمنع مشاركة مايكون في ديربي الرياض، مشيرًا إلى أنه لا يعرف من الذي منعه من دخول قائمة النصر في المباراة.

الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة:

وواصل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حديثه عن تقنية حكم الفيديو المساعد، قائلًا: “هناك انتقاد كبير جدًّا لتقنية الـVAR في أوروبا، وموضوع الجدل في ملاعبنا حول هذه التقنية سيستمر”.

وأضاف المسحل قائلًا: “كل ما يحدث في غرفة الـVAR مسجل، وكل الكاميرات التي في الملعب تكون خاضعة لتقنية الـVAR ومن يتحكم في الإعادة هو حكم الـVAR وأخطاء التحكيم جزء من اللعبة”.

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