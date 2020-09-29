المقهوي: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم النادي الأهلي حسين المقهوي على أن فريقه يستهدف الوصول بعيدًا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، مؤكدًا صعوبة مباراة الراقي ضد النصر غدًا.

المقهوي يطمح لخطف بطاقة التأهل

وتحدث حسين المقهوي عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “سنلعب غدًا مواجهة صعبة في الدور ربع النهائي وكل فريق لديه معرفة كاملة عن منافسه ولعبنا معًا مباريات عديدة من الدوري السعودي ومن هنا تأتي صعوبة المباراة”.

وتابع المقهوي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم قائلًا: “أتمنى أن يكون الفوز حليفنا في هذه المباراة وخطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، وأتوقع أن تكون المباراة ممتعة وقوية وطموحنا الوصول لأبعد نقطة في البطولة الآسيوية“.

الأهلي والنصر في آسيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب” التي أُقيمت بالأمس، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الأهلي، على أن تُقام المباراة على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساء يوم غد الأربعاء.

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف النصر آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل النصر والأهلي المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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