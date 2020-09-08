المنتخب السعودي يخسر ضد بلغاريا

المواطن - مروة نبيل

خسر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا ضد نظيره البلغاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية في كرواتيا.

الأخضر ضد بلغاريا

وبدأ المدير الفني دامين هيرتوج مباراة بتشكيل مكون من؛ عبدالرحمن الصانبي، خالد دغريري، سعد الموسى، علي العبسي، فهد الدوسري، زياد الجهني، هزاع الغامدي، أحمد بصاص، حسن العلي، أيمن يحيى وريان البلوشي.

وافتتحت بلغاريا التسجيل في الدقيقة 33، قبل أن ينجح أيمن يحيى في تسجيل هدف التعديل لصالح المنتخب السعودي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 56، لتشتعل المباراة، بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

وأحرز منتخب بلغاريا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 64، ليعود عيسى الذكرالله بالتعادل مجددًا في الدقيقة 68، قبل أن تستقبل شباك الأخضر الهدف الثالث عند الدقيقة 80.

المنتخب السعودي

ويختتم الأخضر الشاب مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية في كرواتيا بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل، ويسعى لتحقيق الفوز.

ويُشارك المنتخب السعودي في الدورة الدولية الودية والتي تمتد حتى يوم 11 من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وتُقام بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أوزبكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل، ويطمح الأخضر في الاستعداد جيدًا والمنافسة على اللقب.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020، والتي تضم بجانبه منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.







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