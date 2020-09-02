النصر والاتحاد مختلفان نفسيًا ومتعادلان في اللياقة

المواطن - محمد داوود - جدة

رأى استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد، أن المباراة التي تجمع الاتحاد والنصر الجمعة المقبلة لها حسابات مختلفة، وخصوصًا للعميد الذي يحاول تحسين الصورة أمام جماهيره الغاضبة، لتواجده في المراتب الأخيرة من جدول الدوري.

النصر أفضل نفسيًا

ولفت الحامد إلى أن فريق النصر أفضل نفسيًا من الاتحاد الذي يخوض مرحلة صعبة في جدول الدوري، فهو الآن مطالب بتصحيح صورته أمام الجماهير الغاضبة من المستوى والتذبذب الذي عانى منه الفريق والإدارة وانعكس أثر ذلك على الجماهير، أما العالمي فهو مستقر نفسيًا واداريًا وحظوظه أفضل في جدول الدوري.

اللياقة الجسدية متعادلة

وأشار الدكتور الحامد إلى أن مستوى اللياقة متعادلة بين الطرفين، فالاتحاد يملك عناصر قوية منها فهد المولد ورومارينهو وفي العالمي، عبدالرزاق حمدالله، بجانب اللاعبين الآخرين في الفريقين.

وتابع استشاري الطب النفسي خلال تصريحاته لـ”المواطن”: “ومن وجهة نظري فإن الخطة التي سيضعها المدربان سيكون لها تأثير قوي في تفوق عناصر الهجوم سواء في الاتحاد أو النصر”.

تملك الأعصاب والاندفاع

وأكد الدكتور محمد الحامد أن الفريق الذي سيلعب بهدوء واستقرار نفسي وينفذ خطة المدرب ويتجنب الأخطاء والكروت والعصبية سيكون له قصب السبق في الفوز خلال المواجهة المرتقبة.

وواصل تصريحاته قائلًا: “فالاتحاد والنصر يلعبان تقريبًا بخطط متشابهة ولكن الاختلاف في التخبط الذي يعيشه العميد، فهنا يتضاعف دور لاعبي الاتحاد في هذه المباراة لترضية الجماهير المتعطشة للفوز والابتعاد عن شبح الهبوط، ولا سيما وأن أداء الاتحاد كان جيدًا أمام الفتح”.







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