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النصر يطلب استعارة فهد المولد والقرني
لدعم الفريق في دوري أبطال آسيا

النصر يطلب استعارة فهد المولد والقرني

2020/09/06
الساعة 11:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يطلب استعارة فهد المولد والقرني فهد المولد
المواطن - مروة نبيل
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1 فهد المولد والقرني مطلوبان في النصر:
1.1 النصر في دوري أبطال آسيا:

أكد الإعلامي طارق الحماد- قبل قليل- أن نادي النصر طلب استعارة فهد المولد وفواز القرني من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

 

فهد المولد والقرني مطلوبان في النصر:

وقال الحماد: “وفقًا لمصادر برنامج الديوانية بعد مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الماضية.. تم تقديم عروض شفهية تضمنت للمطالبة بتحديد المبالغ المالية المطلوبة في الثنائي فهد المولد وفواز القرني”.

وأضاف طارق الحماد: “النصر يرغب في مشاركتهما بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، والمفاوض النصراوي أبلغ اللاعبين أن الفريق يحتاجهم 6 أسابيع في المرحلة القادمة”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “وفقًا لمصادرنا أيضًا نظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشترط أن تكون أقل مدة إعارة 6 شهور، وأؤكد أن هذه المفاوضات كانت داخل أرض الملعب بعد المباراة مباشرة”.

النصر في دوري أبطال آسيا:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن السد القطري متصدر الترتيب.

فهد المولد في مباراة الفتح والاتحاد
المولد


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