النصر يقترب من علي لاجامي بعد معاناة

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي النصر مؤخرًا إعجابه الشديد بقدرات المدافع علي لاجامي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، حيث سعى للتعاقد معه خلال الفترة الأخيرة.

ورغم أن نادي الفتح رفض التعليق على إتمام صفقة لاجامي مع النصر، لكن العالمي لم يستسلم وأصبح قريبًا من أي وقت مضى، في حسم الصفقة.

الموعد الأنسب لـ النصر لحسم صفقة علي لاجامي

وستكون الفرصة الأنسب لـ النصر لحسم صفقة لاجامي، هي بعد نهاية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، حيث ستكون مباريات الجولة الـ30 والأخيرة منه يوم الأربعاء المقبل.

وكان صالح المري المتحدث باسم نادي الفتح أكد على أن لاجامي مستمر مع النموذجي إذا لم يحدث أي جديد بشأن انضمامه إلى النصر.

رئيس الفتح يُزيد الغموض حول مصير الصفقة

كما زاد سعد العفالق رئيس الفتح الغموض حول إتمام صفقة لاجامي إلى النصر قائلًا بأنه لا يستطيع تأكيد أو نفي إتمام الصفقة.

وما يجعل النصر مصرًا على ضم علي لاجامي هو كثرة الإصابات لمدافعه عبدالله مادو، حيث كان آخرها إصابته بشد عضلي في مباراة الاتحاد بالجولة الـ29 من الدوري.

ويرغب العالمي في تدعيم صفوفه بصفقات قوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب كأس الملك ودوري أبطال آسيا بالفترة المقبلة.

ووُلد لاجامي في 24 أبريل عام 1996 في القطيف حيث يبلغ من العمر 24 عامًا ويلعب مع فريق الفتح منذ عام 2018 قادمًا من نادي الخليج.

وقبل تحرك النصر لضم علي لاجامي، حسم العالمي صفقة المدافع الكوري الجنوبي كيم جين سو وصفقة اللاعب عبدالفتاح عسيري من النادي الأهلي بالإضافة لضم عبدالله الشنقيطي.

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