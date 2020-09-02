عطيف يقود الهلال في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

اقترب عبدالله عطيف من العودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

عطيف يقترب

ويرغب المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في ضم عبدالله إلى قائمة الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك حسبما أكد مصدر رسمي في نادي الهلال لـ”الرياضية”.

ويستعد عطيف للعودة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، في غضون أسبوعين، وذلك بعد بلوغه مرحلة تأهيلية متقدمة.

وكان عطيف قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة لنادي الهلال في دوري أبطال آسيا، وأجرى عملية جراحية ناجحة في برشلونة، شهر مارس الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال هذا الموسم

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بعد فوزه على الحزم، قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية.

ويسعى لوشيسكو لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز لمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، أملًا في الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.







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