اليوم الوطني الـ 90‎ : جدارية حب الوطن يجمعنا في جدة

المواطن - جدة

برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي افتتح ‏وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني اليوم الثلاثاء مبادرة (حب الوطن يجمعنا لخدمة مجتمعنا) بمركز الصيرفي ميغا مول، والتي تنفذها جمعية عيون جدة الخيرية بالشراكة مع أمانة محافظة جدة ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار (همة حتى القمة) بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة الخيرية المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية.

وشهدت الفعالية تنفيذ جدارية بطول 90 مترًا احتفاءً باليوم الوطني، فيما استعرض الحضور المجسمات الجمالية التي شاركت بها الجمعية النسائية الأولى، والتي تمثل نماذج من إبداعات الحرفيات السعوديات للتعبير عن هذه المناسبة الوطنية، وتستمر المبادرة لمدة 3 أيام بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات والمواطنين والمقيمين، وتتضمن فقراتها مسابقة لأفضل صورة وأفضل رسمة معبرة عن الحب والاعتزاز بالوطن.

يذكر أن المبادرة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي تقيمها أمانة جدة مع جمعية عيون جدة الخيرية وغيرها من مؤسسات المجتمع للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 تحت شعار (همة حتى القمة)، وهي ضمن عدة فعاليات ستنفذها الأمانة في المراكز التجارية وعلى الطرق الرئيسية والمماشي والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

شارك الخبر