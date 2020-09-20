بانيغا وأرلايوسكايس يُنعشان مران الشباب

المواطن - مروة نبيل

شهدت تدريبات الشباب الجماعية، اليوم الأحد، مشاركة النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا وحارس المرمى الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس.

بانيغا وأرلايوسكايس في الشباب:

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للوافدين الجدد بانيغا وأرلايوسكايس خلال مشاركتهم في المران الجماعي، بعد أن أنهيا فترة الحجر الصحي المنزلي، حيث وصلا إلى الرياض، فجر الخميس الماضي.

ورحب حساب النادي بالحارس الليتواني على طريقته الخاصة، حيث نشر مقطع فيديو له، وعلق قائلًا: “إذا ما سمعت زئير الأسد.. فاعلم أن أرلا هنا.. الظهور الأول لـ(الجدار) هذا المساء في تدريبات الليوث”.

وكان مجلس الإدارة برئاسة خالد البلطان، قد نجح في التعاقد مع بانيغا بعد نهاية تعاقده مع إشبيلية الإسباني، بجانب جايدرايوس صاحب الـ32 عامًا، الذي ضمه لمدة عامين حتى 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انطلاقة أفضل الموسم المقبل:

وكان نادي الشباب قد حسم العديد من الصفقات المميزة، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الرياضي المقبل، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأنهى الليوث منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز السابع برصيد 43 نقطة من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 7 مواجهات، والخسارة في 11 لقاء.

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