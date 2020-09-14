بدء محاكمة القطري ناصر الخليفي بسبب قضية فساد حقوق بث المونديال

المواطن - مروة نبيل

بدأت، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وشبكة “بي إن” الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الفرنسي جيروم فالك.

اتهامات الخليفي وفالك

وجاءت محاكمة القطري ناصر الخليفي وفالك صاحب الـ59 عامًا، بسبب قضية تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لمباريات بطولتي كأس العالم وكأس القارات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتهم فالك الذي أوقفته لجنة القيم التابعة لـ”فيفا” لمدة 10 سنوات ومنعته من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب مخالفة اللوائح، بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق، فيما يُتهم الخليفي بتحريض الفرنسي على ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة التي تجري في سويسرا حتى يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري؛ وأن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة قرارًا في القضية بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

تفاصيل القضية

ويدعي مكتب الادعاء العام في سويسرا بأنه خلال الفترة ما بين 2013 و2015 استغل فالك منصبه في الاتحاد الدولي للعبة، للتأثير على منح الحقوق الإعلامية الخاصة بالعديد من البطولات لشركاء إعلاميين كان يفضلهم.

ويرى المكتب أيضًا أن فالك حصل على مزايا أخرى تتمثل في استخدام فيلا تعود للخليفي في سردينيا طوال 18 شهرا دون دفع أي مقابل وهو ما قدره بما يتراوح ما بين 900 ألف يورو و1.8 مليون يورو خلال هذه الفترة.

وظل فالك في منصبه كأمين عام لـ”فيفا” لمدة ثمانية أعوام حتى 2015 وأشرف على تنظيم نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وفي البرازيل عام 2014.







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