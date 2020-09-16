بيل يقترب من توتنهام مجانًا!

المواطن - مروة نبيل

اقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الويلزي غاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توتنهام يقترب من بيل

وارتبط اسم غاريث بيل بالرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، بعدما خرج من حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، لتشير أنباء إلى اقترابه من السبيرز.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن توتنهام بات قريبًا من ضم بيل أكثر من أي وقتٍ مضى، خاصة بعد تأكيدات وكيله جوناثان بارنيت بأن هناك تفاوضًا مع النادي اللندني، مع وجود رغبة من النجم الويلزي بالعودة إلى السبيرز.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الناديين بالإضافة إلى وكيل بيل، في مفاوضات مفتوحة بشأن إعارة النجم الويلزي لمدة موسم رياضي واحد، والأمور باتت قريبة من التوصل لاتفاق.

ومن المقرر أن يستعير توتنهام بيل دون مقابل، مع التكفل بدفع راتب اللاعب الويلزي كاملًا، بالإضافة إلى بعض المكافآت التي سيتحصل عليها ريال مدريد مع نجاحات بيل في لندن.

غاريث بيل يُعاني

وعانى غاريث بيل من إصابات عديدة أبعدته عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، كما أن زيدان لا يعتمد عليه، وكان يرغب في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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