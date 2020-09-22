تأجيل مباراة توتنهام وليتون أورينت بسبب كورونا

المواطن - مروة نبيل

تسبب فيروس كورونا المستجد في إلغاء مباراة توتنهام هوتسبير وليتون أورينت والتي كان من المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء.

تأجيل مباراة توتنهام وليتون أورينت

وكان من المقرر أن يلعب توتنهام وليتون أورينت اليوم ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب حالات كورونا التي ظهرت في صفوف فريق ليتون.

وتم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، مع غلق ملعب ومقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليتون أورينت، وذلك بعد إجراء مسحة كورونا للاعبين، وفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”.

ولا تلتزم أندية دوري الدرجة الثانية الإنجليزية بإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد على اللاعبين والمدربين بشكل أسبوعي هذا الموسم، كما هو الوضع مع أندية البريميرليج.

ومن المتوقع إقامة مباريات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري، على أن يواجه الفائز من مباراة توتنهام وليتون أورينت، المتأهل من لقاء تشيلسي وبارنسلي.

السبيرز يستعد للدوري الأوروبي

ويستعد السبيرز لخوض مباراة في مقدونيا ضمن منافسات الدوري الأوروبي يوم الخميس، وبالتالي لا توجد مساحة كبيرة لإعادة جدولة مواجهته ضد وليتون أورينت.

ويسعى السبيرز بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو للظهور بشكل مميز خلال الموسم الرياضي الحالي، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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