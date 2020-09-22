تحميل برنامج تيك توك برابط مباشر

يعتبر تطبيق التيك توك من أشهر التطبيقات التي قد ظهرت في الآونة الأخيرة، دائمًا يتساءل الكثيرون عن كيفية تحميل برنامج تيك توك برابط مباشر للاندرويد، كما أنه شاهد إقبالاً كبيرًا من ملايين المستخدمين.

كيفية تحميل تيك توك برابط مباشر

لكي نتعرف على طريقة تحميل تيك توك برابط مباشر فيجب أن نعرف أيضًا أن تطبيق التيك توك يعد من أكثر الشبكات الاجتماعية انتشارًا في الوقت الحالي، كما أنه يعتبر منافس قوي جدًا لكل وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أقبل على استخدامه ملايين المستخدمين من جميع الفئات والأعمار وخاصة بعد أن تم تحديث التيك توك لأنه يجعل المستخدم يقوم بخلق فيديوهات بطريقة كوميدية وترفيهية وعفوية عن طريق تزامن صوت آخر في موقف ما مع صورة المستخدم أو مقطع فيديو معين يقوم المستخدم بإنشائه.

ويتراوح طول الفيديو من 15 ثانية إلى 60 ثانية وسوف يقوم موقعنا بتوضيح طريقة تحميل برنامج تيك توك برابط مباشر للاندرويد وذلك من خلال هذا الرابــــــط مباشرة.

طريقة تنزيل تحديث التيك توك للموبايل

بعد أن تعرفنا على كيفية تحميل برنامج تيك توك برابط مباشر للاندرويد آخر إصدار فيجب أيضًا أن يتم التعرف على طريقة تنزيل تحديث التيك توك للموبايل.

فمن الممكن أن تقوم بتحميل التيك توك للاندرويد آخر إصدار وذلك من خلال الدخول على متجر جوجل بلاي وعمل تحديث للتيك توك على الموبايل.

ما الجديد في تحديث تيك توك آخر إصدار؟

بعد أن تحدثنا عن كيفية تحميل برنامج تيك توك برابط مباشر للاندرويد آخر إصدار فيجب أيضًا أن نتحدث عن ما الجديد في تحديث تيك توك آخر إصدار حيث أن برنامج تيك توك للاندرويد يعمل على إصدار الكثير من التحديثات بشكل مستمر.

فقد تم إضافة تحديث جديد وهذه التحديثات تتم أثناء قيام المستخدم بتسجيل الفيديو وهي تجميل الوجه وإضافة لمسة جمالية له أثناء عملية تسجيل الفيديو مثل تكبير العيون وتنحيف الأنف أو تبيض الوجه أو غير ذلك من الأشياء الأخرى.

طريقة التسجيل في برنامج تيك توك للاندرويد

يجب أن نوضح في البداية على أن مشاهدة فيديوهات برنامج التيك توك لا تكون بحاجة إلى التسجيل في التطبيق ولكن نشر هذه الفيديوهات يحتاج من المستخدم أن يقوم بتسجيل في التطبيق حتى يستطيع نشر الفيديو.

كما أن التسجيل لا يعد في تطبيق التيك توك من الأشياء الصعبة والمعقدة فهو سهل للغاية.

فكل ما ستقوم به هو أنك ستقوم بعملية التحميل وتثبيت البرنامج بالدخول على البرنامج من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم الهاتف أو عن طريق هذا البرنامج بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

طريقة إضافة فيديو في تحديث تيك توك 2020

بعد أن قام موقع المواطن بتوضيح كيفية تحميل برنامج تيك توك برابط مباشر للاندرويد آخر إصدار، فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح طريقة إضافة فيديو في تحديث تيك توك 2020 فبعد أن تقوم بتحميل برنامج التيك توك للاندرويد وتقوم باستخدامه للمرة الأولى.

تبحث كثيرًا عن كيفية نشر فيديو في هذا البرنامج وهذا يحدث عندما تقوم بالدخول على التيك توك فسوف تجد بعد ذلك في الأسفل إشارة (+) فقم بالضغط عليها حتى تبدأ في عملية تسجيل الفيديو.

كما أن الفيديو يتراوح حجمها بين 15 ثانية إلى 60 ثانية وذلك بجانب أنه يضم الكثير من المؤثرات التي من الممكن أن يتم إضافتها إلى الفيديو حتى يتم الحصول على فيديو رائع ومميز.

كما شهد تطبيق التيك توك شهرة كبيرة بين مواقع التواصل الأخرى حيث أنه قد فاق أكبر المواقع من حيث عدد المستخدمين وهذا بسبب المميزات المختلفة التي يتميز بها تطبيق التيك توك.

كيف احفظ فيديو في تيك توك بدون نشر؟

من الممكن بعد أن تقوم بصناعة الفيديو أن تحتفظ به وتنشره في وقت لاحق بعد تصويره وسوف تظهر لك واجهة فقم بالضغط على التالي.

ثم قم بالانتقال إلى الخطوة التي تليها في عملية حفظ الفيديو وبهذا تكون قد قمت بحفظ الفيديو في المسودات الموجودة لديك حتى تستطيع نشره في الوقت الذي تريده حيث أنك سوف تجده في الصفحة الشخصية الخاصة بك.

مميزات تحديث تيك توك 2020

بعد أن تعرفنا على كيفية تحميل برنامج تيك توك برابط مباشر للاندرويد آخر إصدار فلابد أيضًا أن نتعرف على مميزات تحديث تيك توك 2020 حيث توجد بعض المميزات التي يتميز بها هذا التحديث، ومن ضمن هذه المميزات ما يلي

فبعد أن تقوم بتحميل برنامج التيك توك للاندرويد سوف تلاحظ وجود تفاعل بين المستخدمين وذلك عن طريق التعليقات أو التسجيل الاعجاب بالفيديو أو مشاركته مع الأشخاص الآخرين.

كما أن هذا الانتشار الكبير يعود إلى بساطة المحتويات وروعة الفيديوهات بالرغم من صغر حجمها.

تطبيق التيك توك لا يقتصر على جنسية محددة أو شخص معين من دولة معينة.

كما أنه ذوق أصل صيني ويتم استخدامه في الكثير من البلدان والجنسيات المختلفة.

من أكثر الأشياء التي تميز تطبيق التيك توك أنه يحتوي على العديد من الفيديوهات الفكاهية المضحكة والرائعة.

لا يتطلب تطبيق التيك توك مساحة كبيرة من الجهاز لأنه من الممكن أن يتم تحميله من متجر جوجل بلاي.

تستطيع من خلال عمليات التصوير تستطيع أن تستخدم فلاتر وتأثيرات جميلة من التي تضيف لمسة فكاهية.

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