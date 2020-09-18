ترامب: لقاح كورونا سيكون متوفرًا خلال 24 ساعة فقط من اعتماده

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اللّقاح المضاد لكوفيد-19، سيكون متوفرًا للطرح خلال 24 ساعة فقط من اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم: إنّ إدارته نجحت بصناعة أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي سيُقدَّم قبل نهاية العام الحالي، فيما سيُوفَّر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية، ليحصل المواطنون الأمريكيون كافة على اللقاح.

وأضاف: أنّ هذا التطوّر التاريخي الذي أحرزناه في تصنيع لقاح في فترة زمنية قياسية، لم يحدث في تاريخ أي دولة، حيث إنه منذ شهر يناير الماضي كان آلاف الأطباء الأمريكيين يعملون على مدار الساعة، وأجروا الكثير من التجارب السريرية من أجل ضمان سلامة اللقاح.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن تخصيص مبلغ 13 مليار، لدعم إقليم بورتوريكو الذي ضربه الإعصار، مشيرًا إلى أن حزمة الدعم هذه ستُخصّص من أجل تحسين نظام التعليم، ولصيانة الكثير من محطات الخطوط الكهربائية.

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