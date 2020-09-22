تطور كبير في علاج كوفيد-19 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يعتقد العلماء أنهم ربما حققوا طفرة في اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد اكتشاف نقطة ضعف في بروتين سبايك الخاص بالفيروس.

وقال علماء جامعة بريستول، من الجامعات الرائدة في بريطانيا، إنه تم اكتشاف ما يشبه الجيب على سطح الفيروس يمكن حقنه بالعقاقير المضادة للفيروسات؛ لمنعه من القيام بوظائفه قبل أن يدخل المزيد من الخلايا البشرية.

ووصف كبير الباحثين البروفيسور إيمري بيرغر، النتائج التي توصلوا إليها بأنها تغير قواعد اللعبة في هزيمة الوباء الحالي، حيث تقضي هذه الآلية على الفيروس قبل أن يصيب الفرد بالعدوى.

تحدٍ كبير في آلية العلاج الجديدة

ومع ذلك، قال الخبراء إنه على الرغم من أن البحث يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام، إلا أن تطوير الأدوية قد يستغرق وقتًا، ومن غير المرجح أن يتوفر مثل هذا النوع من مضادات الفيروسات في أي وقت قريب.

بروتين سبايك في فيروس كورونا

ويحتوي سطح الفيروس بروتينات تخرج منه، تُعرف باسم بروتينات سبايك والتي لها مظهر تيجان صغيرة جدًا، وهي محاطة بغشاء يوجد بداخله الجينوم الفيروسي، وقد استخدم فريق البحث تقنية تصوير قوية لتحليل بروتين سبايك بدقة متناهية.

وتم إنشاء بنية ثلاثية الأبعاد للبروتين مما سمح للباحثين بالتحديق بعمق وتحديد التركيبة الجزيئية، ووجدوا داخل بروتين سبايك، جيبًا مليئًا بحمض اللينوليك (LA)، وهو اكتشاف لم يكن متوقعًا.

ما هو حمض اللينوليك؟

ودور هذا الحمض هو تثبيت البروتين قبل أن يتفاعل مع المستقبلات الموجودة على سطح الخلايا البشرية، وبالتالي، إذا وجدت مادة تعزل هذا الحمض، فسيكون ذلك بمثابة هزيمة الفيروس قبل حتى أن يصيب البشر.

وقال البروفيسور بيرغر القائم على الدراسة التي نُشرت في مجلة العلوم Science: يوفر اكتشافنا أول رابط مباشر بين حمض اللينوليك وكوفيد-19، السؤال الآن هو كيفية تحويل هذه المعرفة الجديدة ضد الفيروس نفسه وهزيمة الوباء.

ووجد الفريق الأمل من الدراسات السابقة على الفيروس المسبب لنزلات البرد، حيث قالوا إن هناك جيبًا مشابهًا تم استغلاله لتشويه بنية الفيروس وإيقاف العدوى.

ويأمل فريق بريستول في إمكانية استخدام استراتيجية مماثلة الآن لتطوير جزيئات صغيرة من الأدوية المضادة للفيروسات ضد فيروس سارس-كوف-2.

ورحب العلماء بالنتائج، وقالت البروفيسور ميلاني ويلهام، الرئيس التنفيذي لمجلس أبحاث التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية إن الدراسة قد أسفرت عن نتائج رائعة والتي يمكن أن تكون حيوية في البحث عن طرق للسيطرة على الفيروس وهزيمته.

إصابات كوفيد-19

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصلت إلى 31,536,536 إصابة، وتُوفي 970,324 شخصًا بينما تعافى 23,152,231 شخصًا.

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