تفاصيل انتقال لاجامي إلى النصر

المواطن - مروة نبيل

حسمت إدارة نادي النصر صفقة انضمام علي لاجامي إلى صفوفه بشكل رسمي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

لاجامي نصراوي

وكشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل انتقال اللاعب إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال: “بلغت تكلفت صفقة المدافع علي لاجامي المنتقل من نادي الفتح لنادي النصر 25 مليون ريال.. العضو الداعم الأمير خالد بن فهد تكفل ب 15 مليون ريال، العضو الذهبي عبدالعزيز بغلف تكفل بـ10 ملايين ريال، خلاف حصة اللاعب”.

وأشار الإعلامي علي العنزي إلى أن إدارة النصر وقعت عقدًا رسميًا مع مدافع نادي الفتح، وسيتم ضمه إلى قائمة العالمي في دوري أبطال آسيا 2020، ويبدأ المشاركة معه بداية من البطولة القارية.

بغلف يشكر الحلافي وإدارة الفتح

ونشر عضو الشرف الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف عبر حسابه الخاص على “تويتر”، صورة لصفقة العالمي الجديدة بصحبة المشرف العام على كرة القدم، عبدالرحمن الحلافي، مشيدًا بتعامل إدارة الفتح الراقي.

وعلق قائلًا: “الرابعة .. تمت ولله الحمد قبل قليل لاجامي عالمي بدعم من داعمنا الكبير.. ومحبكم. شكرًا للأخ الغالي عبد الرحمن الحلافي على المجهودات الجبارة التي يقوم بها وتحمله مشقة السفر عدة مرات واحترافيته في التعامل الذي يدرس.. وكل الشكر لإدارة الفتح على تعاملها الراقي”.

صفقة النصر الجديدة مع الفتح

وكان صاحب الـ24 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في أغسطس 2018 قادمًا من الخليج، ومدد عقده العام الماضي لمدة 5 أعوام مقبلة، بعد أن قدم مستوى مميزًا مع النموذجي.

وشارك اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في 22 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وساهم مع زملائه في إنقاذ فريقهم من الهبوط وضمان البقاء في الموسم المقبل.







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