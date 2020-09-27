تناول الفواكه يحمي من الإصابة بداء السكري 2

المواطن - محمد داوود - جدة

أكد استشاري التغذية الدكتور ماجد عصام، أن الفواكه تلعب دورًا هامًّا في الوقاية من الأمراض بشكل عام؛ إذ إن الفواكه تعتبر غذاء صحيًّا يساعد على الوقاية من الأمراض؛ وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وهي غنية جدًّا بالفيتامينات أيضًا التي يحتاجها جسم الإنسان، كما تحتوي على الفيتامينات والعناصر المهمة مثل الكالسيوم الذي يساعد في عملية الهضم، كما تمد الجسم بالسعرات الحرارية.

يحد من السكري:

وبين أن دراسة جديدة كشفت أن تناول الفاكهة والخضار يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بداء السكري، فزيادة استهلاك الفاكهة والخضار بمقدار جزء صغير يوميًّا، يقلل من خطر الإصابة بداء السكري النوع 2 بنسبة 25%، وأجريت هذه الدراسة في جامعة كامبريدج في إنجلترا، ووجد فريق البحث أن كل 66 جرامًا زيادة في تناول الفواكه تحد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة الربع.

وقال الفريق: إن تناول الفاكهة والخضروات، بدلًا من مكملات الفيتامينات، قد يكون مفيدًا للوقاية من مرض السكري النوع 2″، وأبرزت النتائج أنّ “الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من الفاكهة والخضار، انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بمن يتناولون كميات أقل.

انخفاض الصوديوم والدهون:

وأكد عصام أن الفواكه تحتوي على نسبة مرتفعة من المواد الغذائية المختلفة غير الموجودة في الأطعمة الأخرى، كما تتميز بانخفاض نسبة الصوديوم والدهون فيها، لذلك فهي تحافظ على صحة الأسنان ولا تضرها، فمثلًا يحتوي الموز على مستويات مرتفعة من البوتاسيوم والتريبتوفان، وهو يعد حمضًا أمينيًّا ضروريًّا لصحة الأسنان، كما يحتوي البرتقال والجريب فروت على نسبة عالية من فيتامينات A، وC، والتي تعد ضمن مواد الأكسدة القوية.

شارك الخبر