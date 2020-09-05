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جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ65 وإجمالي الحالات النشطة بالمملكة 20,041
إجمالي حالات التعافي 295,842 والوفيات 4,049

جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ65 وإجمالي الحالات النشطة بالمملكة 20,041

2020/09/05
الساعة 3:53 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, أخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ65 وإجمالي الحالات النشطة بالمملكة 20,041
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع الحالات الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (779) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (295,842) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (20,041) حالة من بينها (1,470) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (319,932 ) حالة، توفي منهم (4,049) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (791 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ 65 في جدة، 64 في المدينة المنورة، 46 في الدمام،  44 في الهفوف، 38 في الرياض، 31 في مكة المكرمة،  31 في المبرز، 27 في القطيف، 24 في ينبع و 20 في الجبيل.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية يمكن معرفتها من موقع إحصائيات كورونا.



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