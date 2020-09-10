جراحة لـ الربيعي بسبب مباراة النصر ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

خضع نجم فارس الدهناء، سعيد الربيعي لعملية جراحية، اليوم الخميس، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النصر ضد الاتفاق بالأمس.

سعيد الربيعي يُجري جراحة

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب سعيد الربيعي بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وعلق قائلًا: “أجريت صباح اليوم لمدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق سعيد الربيعي عملية جراحية في أعلى الحاجب الأيسر عبارة عن خياطة بـ10 غرز تكللت بالنجاح، وذلك بعد التحامه مع لاعب النصر في مباراة يوم أمس”.

النصر ضد الاتفاق

وكان سعيد الربيعي قد التحم مع أحد اللاعبين خلال مباراة النصر ضد الاتفاق بالأمس، ولم يستطع استكمال المواجهة، ليُغادر الملعب ويُشارك زميله سيدريك يامبيري بدلًا منه عند الدقيقة 18.

ولعب النصر ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 3/2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، فيما احتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 42 نقطة.







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