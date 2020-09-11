جستنيه: الحائلي تورط مع خيارات سييرا والخبرة خذلته!

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي عدنان جستنيه إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الحائلي لم يوفق

وقال جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الاتحاد فرحة شعب فرحة أمة فرحة وطن، أنمار تورط مع خيارات سييرا والخبرة خذلته وخوفه من جماهير العميد كان السبب”.

وتابع تغريدته قائلًا: “الإدارة لم توفق في اختياراتها للاعبين المحلين والأجانب، لن أضحك على جمهور الاتحاد ولن أجامل أنمار وإداراته.. الجمعية العمومية هي “المحك” لمن يحب الاتحاد ولمن لهم مواقف شخصية”.

وكان أنمار الحائلي قد اعتذر للجماهير عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بسبب تدهور نتائج الفريق الأول لكرة القدم ووعدهم بتصحيح الأوضاع خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يفلت من الهبوط

وكان يُكافح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أنه فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.







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