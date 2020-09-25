حمدالله والمؤشر والسواط ينافسون على الأفضل في دور المجموعات

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اللاعبين المرشحين للأفضل في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020، وشهدت تواجد الثلاثي عبدالرزاق حمدالله وسلمان المؤشر وعبدالمجيد السواط.

8 لاعبين مرشحين

واُختتمت منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب، بالأمس، بعد منافسة قوية بين الفرق المشاركة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 8 لاعبين لفتوا الأنظار بشدة خلال الدور الأول من البطولة القارية، ومنح الفرصة أمام الجماهير للتصويت بداية من اليوم وحتى يوم غد السبت عند الساعة 9:30 مساءً.

ويُنافس بجانب حمدالله والمؤشر والسواط على لقب الأفضل، كل من؛ لاعب الاستقلال الإيراني، أمير أرسلان مطهري، لاعب باختاكور الأوزبكي، جلال الدين مشاريبوف، نجم شباب الأهلي دبي، بيدرو كوندي، لاعب بيرسبوليس الإيراني، شجاعي خليل زاده، ونجم السد القطري، بغداد بونجاح.

حمدالله يتألق مع النصر

وتحدث الاتحاد الآسيوي في تقريره النجم المغربي قائلًا: “عن كان من أبرز نجوم الفريق السعودي في دور المجموعات المهاجم عبدالرزاق حمدالله، الذي لعب من قبل في ثلاثة أندية بالبطولة، والذي وصل إلى قمة التألق في سن 29 عامًا مع نادي النصر”.

وتابع: “وتصدر حمدالله ترتيب الهدافين في نهاية الدور الأول برصيد 5 أهداف، رغم أنه لعب في أربع مباريات، وكان المهاجم المغربي مصدر خطورة متواصلة على مرمى الخصوم من خلال حضوره المميز في منطقة جزاء الخصم، حيث كان له 7 محاولات على المرمى”.

المؤشر يخطف الأنظار مع الأهلي

وأشاد الاتحاد الآسيوي بمستوى المؤشر مع الراقي، وقال: “تربع نادي الأهلي السعودي على صدارة المجموعة الأولى بعد أن حسم المنافسة في وقت مبكر، وبرز في هجوم الفريق الجناح سلمان المؤشر البالغ من العمر 31 عامًا”.

وأضاف: “ويمتاز المؤشر بالقدرة على اللعب على الجناحين إلى جانب العمق، وهو يتألق مع الفريق منذ انضمامه من نادي الهلال عام 2014، وتبرز قدراته من خلال المهارات الفردية العالية والذكاء الميداني، وهو ما أسفر عن نجاحه في 50% من المراوغات، وسجل هدفين أمام الاستقلال في الجولة الثانية”.

السواط الأبرز في التعاون

وواصل الاتحاد الآسيوي تقريره قائلًا: “وبرز في التعاون اللاعب عبدالمجيد السواط، الذي انضم للفريق عام 2017، حيث برز في ذلك العام خلال المشاركة الأولى للتعاون في البطولة القارية، عبر تسجيل هدف من مجهود فردي مميز أمام لوكوموتيف الأوزبكي”.

وأردف: “هذا العام كان السواط مصدر الخطورة في التعاون، حيث صنع 6 فرص لزملائه، ومرر 11 تمريرة ناجحة في الثلث الأخيرة من الملعب، وسجل هدف للفريق في المباراة أمام الدحيل بالجولة الثانية”.

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